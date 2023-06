Guten Morgen. Die Schweizer Kreativbranche kann sich über eine zweite Trophäe bei den Cannes Lions freuen. Ein silberner Löwe ist an "Making Inaccessible Accessible" in der Kategorie Innovation gegangen. Das Projekt der vollständig recycelbaren Ecoclic-Verpackung für die Marke Ariel hat die Hamburger Designagentur Landor & Fitch für ihren Kunden Procter & Gamble in Genf umgesetzt. Die Arbeit ist zugleich noch Finalist in der Kategorie Sustainable Development Goals. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

