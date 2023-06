Guten Morgen. Nach dem Gewinn des Grand Prix bei den ADC Switzerland Awards Mitte des Monats kann sich die Agentur Wirz über eine weitere bedeutende Auszeichnung freuen. Auf dem Cannes Lions International Festival of Creativity erhielt sie gestern einen bronzenen Löwen in der Kategorie PR-"Culture & Context"-"Single-market Campaign". Den Preis gab es für die Migros-Bier-Kampagne aus dem vergangenen Sommer, mit der Wirz auch beim ADC erfolgreich war. Es ist der erste Cannes-Löwe für die Schweiz in diesem Jahr. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

