Guten Morgen. Heute beginnt das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023. Insgesamt 26.992 Bewerbungen sind dafür eingegangen, das ist ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. 157 Einreichungen stammen aus der Schweiz, ein Minus von 16 Prozent. Einige Schweizer Arbeiten haben bereits eine Shortlist-Platzierung erreicht. Besonders erfolgreich: Motive der Kampagne "When art has to travel" von Ruf Lanz für den Kunsttransport-Spezialisten Welti Furrer Fine Art mit sechs Nominierungen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

