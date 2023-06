Guten Morgen. Mehr Schweizer wollen weniger ausgeben. Wie der Detailhandel darauf reagieren kann, hat das Forschungszentrum für Handelsmanagement (IRM-HSG) an der Universität St.Gallen untersucht. Eine Lösung: Inspiration. Eine Studie ergab, dass inspirierte Kunden über alle untersuchten Handelsbranchen hinweg deutlich mehr Geschäfte besuchen (+92%), mehr Abteilungen aufsuchen (+70%) und in diesen Geschäften mehr Produkte einkaufen (+79%), und zwar zu höheren Preisen (+105%) als geplant. Media-Markt, Ikea und Zalando inspirieren ihre Kunden der "Kundeninspirationsstudie" zufolge in der Kaufphase am stärksten. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: