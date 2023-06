Guten Morgen. Der für das Kerngeschäft Entertainment verantwortliche Vorstand Wolfgang Link verlässt den Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1. Er scheide nach 14 Jahren zum 15. Juli 2023 "im besten Einvernehmen" aus, teilte das im deutschen Aktienindex MDax gelistete Unternehmen in Unterföhring bei München mit. Das Herzstück des Konzerns verantwortet künftig der seit November amtierende Konzernchef und Ex-RTL-Manager Bert Habets selbst. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Die These der Swisscom: "Kommunikation ist die menschliche Superpower." Der Konzern rühmt sich, sie zu ermöglichen, und solidarisiert sich in einer von Serviceplan kreierten Kampagne unter dem Motto "Gemeinsam bereit" mit seinen Kunden.

Anfang des Jahres hatte Plan.Net-Chef Wolf Ingomar Faecks angekündigt, dass die Digitalagentur demnächst auch in die USA expandieren will, um das Angebot im dortigen Haus der Kommunikation zu komplettieren. Jetzt ist es so weit. Sport 2000, der Fachhandelsverbund der Retail-Serviceorganisation ANWR-Garant Swiss, bietet Schweizer Laufsport-Fachhändlern ein neues Store-Konzept. Mit "Absolute Run "sollen deren Kunden das Laufen in einer neuen Dimension erleben können.