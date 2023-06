Guten Morgen. Der belgische Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev (unter anderen Corona, Bud, Stella Artois) bleibt Sponsor der Fifa-Fussball-WM und ist damit ein Geldgeber des Turniers 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Zudem ist das Unternehmen jetzt auch Sponsor der diesjährigen Frauenfussball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Über die Vertragsverlängerung war spekuliert worden, nachdem Katar bei der letzten WM den Verkauf von Alkohol in den Stadien verboten hatte. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

