Guten Morgen. Apple hat auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC seine erste Mixed-Reality-Brille vorgestellt. Die Vision Pro soll Medienberichten zufolge im kommenden Jahr auf den Markt kommen und 3500 Franken kosten. Eine Einsatzmöglichkeit für die kombinierte AR/VR-Brille sieht Apple im Beruf, weil man sich viele große virtuelle Displays ins Blickfeld einblenden könne. Sie soll aber auch wie ein mobiles 3D-Kino und für andere Unterhaltungsanwendungen genutzt werden können. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Am 18. Juni steht das Klimaschutzgesetz zur Abstimmung. Die Schweizer entscheiden, ob das Land bis 2050 klimaneutral werden soll. Die Stiftung Myclimate plädiert in einer heute startenden Kampagne für ein "Ja".

Der Auto-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein entwickelt sich weiter positiv. Gegenüber dem Vorjahresmonat haben im Mai die Neuimmatrikulalationen um 16,9 Prozent auf 21.569 Fahrzeuge zugenommen. Seit Jahresbeginn haben die Schweizerinnen und Schweizer 98.538 neue Personenwagen zugelassen. Das sind 11,6 Prozent mehr als nach fünf Monaten 2022. Welche Marken profitieren und wie sich die Neuzulassungen bei den E-Autos entwickeln Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona sind die wertvollsten Fußballclub-Marken der Welt. Das geht aus einer Analyse des britischen Markenbewertungsanbieters Brand Finance hervor. Die Top 50 Rangliste wird von Clubs aus Großbritannien dominiert , gefolgt von Deutschland, das immerhin mit 10 Clubs in den Top 50 vertreten ist.ZZ#Der Fußball zeigt sich im Frühjahr 2023 von seiner besten Seite: Spannung, Dramatik, Leidenschaft, Tränen der Freude, Tränen der Enttäuschung – das Finale der Bundesliga war aufregend wie lange nicht mehr. Soweit der Sport. Und das Sportbusiness? Steckt in einer tiefen Krise. Ein Ausweg ist nicht in Sicht.