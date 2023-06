Guten Morgen. Martin Baumüller, Head Division Marketing & Brands und Mitglied der Unternehmensleitung beim Sanitärkonzern Geberit International, ist zum "Chief Marketing Officer of the Year" gekürt worden. Eine 22-köpfige Jury unter Leitung von Pam Hügli, CEO und Partner von Serviceplan Suisse, entschied sich für ihn. Für die Wahl spielen Kriterien wie Persönlichkeit, Erfolg, Innovation, Kundenzentriertheit und Nachhaltigkeit eine Rolle. Baumüller ist seit 2011 bei der Geberit-Gruppe aktiv, seit 2016 als CMO. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Ihren Creator Inclusion Fund hat die Pinterest Inc. vor drei Jahren in den USA aufgelegt. Jetzt startet das Programm auch in der Schweiz. Damit will die Bilder- und Videoplattform Creators und Content-Produzenten helfen, die sich als Angehörige unterrepräsentierter Gruppen identifizieren.