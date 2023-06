Guten Morgen. Um vor den Gefahren des Rauchens zu warnen, geht Kanada jetzt über abschreckende Bilder und Hinweise auf Zigarettenschachteln hinaus. Künftig soll auf jeder einzelnen Zigarette und jeder Zigarre eine Gesundheitswarnung zu lesen sein. Mahnende Worte wie "Gift in jedem Zug" und "Zigaretten lösen Krebs aus" sollen Medienberichten zufolge vom 1. August an schrittweise auf jeden Glimmstengel aufgedruckt werden. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Mit ihrer ersten, von TBWA\Zürich gestalteten Jugendkampagne nach der Corona-Pandemie geht die SBB AG heute an den Start. Sie bewirbt darin ihre Angebote an die GenZ - mit den klassischen blauen Bahnhofsschildern und Jugendwörtern.

Unter der Titel "Infinite" hat das Kunstmuseum Bern im vergangenen Mai seine Erweiterung in den virtuellen Raum erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ziel ist es, Geld für die Erneuerung des Museumsgebäudes aufzutreiben. Das Fundraisingprojekt entwickelte Furrerhugi zusammen mit Tokengate, SNGRL und Andy was Right. Um die Marke Lufthansa stärker Richtung Premium zu positionieren, hat sich Carsten Hoffmann, Vice President Lufthansa Brand Experience, vom Silicon Valley inspirieren lassen. Seine Strategie erklärt er in einem Exklusiv-Interview.