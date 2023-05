Die Schnellrestaurantketten McDonald's und Chick-fil-A haben in den USA eine Geofencing-Technologie in ihre Apps eingebaut. Das berichtet Foxbusiness.com . Mit Hilfe dieser Ortungs-Funktion werden die jeweiligen Restaurantküchen informiert, wenn Kunden in der Nähe sind, die ihre Bestellung abholen wollen. So sollen Mahlzeiten schneller und heisser serviert werden können. Tests bei Chick-fil-A hätten gezeigt, dass der durchschnittliche Nutzer einer mobilen App seine Wartezeit um ein bis zwei Minuten verkürze. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: