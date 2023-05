Die ProSiebenSat1 Group meldet ihre Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres. Demnach fällt der Konzernumsatz mit 816 Millionen Euro (umgerechnet knapp 793 Millionen CHF) gegenüber dem ersten Quartal 2022 um 13 Prozent geringer aus. Der Rückgang der Erlöse im Entertainment-Geschäft um 20 Prozent sei insbesondere auf die Zurückhaltung im Werbemarkt und auf Konsolidierungseffekte zurückzuführen. Für das Gesamtjahr rechnet P7S1 mit einem Konzernumsatz von etwa 4,1 Milliarden Euro. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Der Hyundai Pony war in den 1970er Jahren das erste in Südkorea gebaute Auto überhaupt. Jetzt erzählt Jung von Matt/Spree in einem dokumentarischen Kurzfilm die Geschichte des Fahrzeugs und zeigt, welchen Einfluss der Pony noch heute auf die Hyundai-Modellpalette hat In einer neuen Dachkampagne bewirbt die Migros-Filialkette Bike World ihre Auswahl an Velo-Marken und -Modellen. Die Kreation stammt von Team Connect, der von der Werbeholding WPP eigens aufgestellten Agentur für die Fachmärkte AG der Migros.