Guten Morgen, heute ist Match-Day. Die Schweizer Eishockey-Nati trifft um 15.20 Uhr auf Deutschland. Das Team von Harold Kreis hatte sich am Dienstag im Spiel gegen Frankreich für die K.o.-Runde qualifiziert. Es dürfte eine hitzige Begegnung werden. 2021 ist die Schweiz nach einer makellosen Vorrunde als Favorit an der deutschen Auswahl im Viertelfinale gescheitert. 2018 war im Olympia-Viertelfinale Schluss. Und 2023? Soll alles ganz anders kommen. Starten Sie gut in den Tag.

1. E-Commerce: Galaxus startet in den Niederlanden und baut Sportsortiment aus Seit Mittwoch ist Galaxus auch in den Niederlanden aktiv.&