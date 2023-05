Guten Morgen. Der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla will erstmals für Werbung Geld ausgeben. Das gab Unternehmenschef Elon Musk Medienberichten zufolge gestern auf der jährlichen Aktionärsversammlung bekannt. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte Tesla mit etwa 441.000 produzierten und knapp 423.000 ausglieferten Autos eine neue eigene Bestmarke aufgestellt. Auf der Aktionärsversammlung habe Musk allerdings gewarnt, dass er in den kommenden zwölf Monaten mit einem schwierigen Wirtschaftsumfeld rechne. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Die IBW Höhere Fachschule Südostschweiz mit Sitz in Chur hat einen Tiktok-Kanal eröffnet und will auf der Videoplattform mit einer von Rob Nicolas konzipierten Kampagne die Gen Z zu der Weiterbildungsinstitution locken

Mit einem Umsatzplus von 78% auf 420 Mio. Schweizer Franken (431 Mio. Euro) hat der Schweizer Running-Anbieter ein weiteres Rekordquartal abgeliefert. Auch auf dem deutschen Markt, auf dem die neue Distributionsstrategie aktuell für Unruhe sorgt, legt On Running rasant zu. Unter dem Einbruch der Werbeausgaben in Deutschland leiden derzeit vor allem die TV-Konzerne. Die Gattung performt aktuell schlechter als jede andere. Doch bei welchen Sendern kürzen Unternehmen und Mediaagenturen am meisten? Und gibt es vielleicht sogar Gewinner? HORIZONT hat die Zahlen ausgewertet.

Seit 2009 gibt Havas Media mit seinem jährlich erscheinenden "Meaningful Brands"-Report Aufschluss darüber, welchen Marken es gelingt, das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewinnen. Gerade in der jetzigen durch zahlreiche Krisen geprägten Zeit, ist es laut der Studie wichtiger denn je, dem eigenen Brand Purpose auch Tribut zu zollen. Zur Erinnerung: Der US-amerikanische Konzern Mondelez International hat das Verpackungsdesign seiner Toblerone aufgrund der Produktionsverlagerung von Bern nach Bratislava ändern müssen. Die Schokolade liegt nun ohne Matterhorn auf den Verpackungen respektive im Logo in den Regalen, der Schriftzug "Toblerone – established in Switzerland" hat "Toblerone – of Switzerland" ersetzt. Wie sehr schadet Toblerone der Swissness-Verlust? Das hat sich Zutt & Partner gefragt.