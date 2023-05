Teilen



Guten Morgen. Ende 2022 hatte Elon Musk verkündet, er werde seinen Platz als CEO bei Twitter räumen – aber erst, wenn die Nachfolge geregelt sei. Nun will er eine neue Chefin für den Kurznachrichtendienst gefunden haben, teilte er in einem Tweet mit, die Postenübergabe könne in sechs Wochen über die Bühne gehen. Medienberichten zufolge soll es sich bei der Nachfolgerin um Linda Yaccarino handeln, die Anzeigenchefin des Medienkonzerns NBCUniversal. Musk selbst will sich künftig als Technikchef um Produkte und Software kümmern. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: