Guten Morgen. Der Zürcher Journalistenpreis 2023 ist gestern Abend an drei Journalisten und ein Autorenteam gegangen. Ausgezeichnet wurden Janique Weder ("NZZ") für "Bogotá einfach", Sarah Serafini für "Das vernichtete Leben der Fulya Demir" bei "Watson", Matthias Venetz für "Die leeren Kinderbetten von Lommel" im "Walliser Boten" und das Duo Adrienne Fichter und Ivan Ruslyannikov ("Republik") für "Yandex – ein Tech­Unternehmen kreiert Zombies". Eine siebenköpfige Jury hatte aus 226 Arbeiten ausgewählt. Die Auszeichnung für sein Lebenswerk bekam der Journalist und Schriftsteller Peter Haffner. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

1948 realisierte Ferry Porsche mit dem Porsche 356 seinen persönlichen Traum vom Sportwagen. 75 Jahre später verwandelt der Schweizer Produktdesigner Alfredo Häberli für das Porsche Zentrum Zürich der AMAG First AG ein Modell des Originals in ein Kunstwerk – unter Beobachtung von Keko Damit die Art Basel in Basel bleibt, hat das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) des Kantons Basel-Stadt zwei Taskforces zur Ausarbeitung von Massnahmen initiiert. Die Taskforce Tourismus unter Leitung von Basel Tourismus hat die Kreativagentur Yellow zur Unterstützung geholt.