Guten Morgen, Bahnfahren wird in der Schweiz ab Dezember teurer. Am Wochenende verteidigte SBB-Chef Vincent Ducrot die Preiserhöhungen. Wegen gestiegener Kosten habe man keine andere Wahl gehabt, sagte der Manager der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Er befürchtet allerdings durch die verteuerten Billetts auch keine Mobilitätswende aufs Auto. Laut Umfragen sei den Bahnfahrenden vor allem die Reisegeschwindigkeit, die Dichte und die Häufigkeit, in der ein Zug fährt, wichtig. Der Preisrangiere erst an vierter Stelle. Reisen Sie gut in die neue Woche.

