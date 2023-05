Guten Morgen. "Wir lassen uns nicht erpressen." Das antwortet CH Media-CEO Michael Wanner auf die Frage, warum er der Lösegeldgeldforderung einer Hackergruppe nicht nachgekommen ist. In der Nacht auf Mittwoch waren nach einem Cyberangriff Daten seines Medienunternehmens im Darknet veröffentlicht wurden. In einer Stellungnahme auf Tagblatt.ch sagt Wanner weiter: "Mit der Bezahlung unterstützt man solche Gruppierungen und finanziert indirekt weitere Angriffe auf neue Opfer. Gegenüber kriminellen Machenschaften dürfen wir uns nicht beugen." Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Für die Biermarke Feldschlösschen hatte die in Uster beheimatete Agentur Family AG im Herbst 2021 die mit dem NYX Marcom Award ausgezeichnete Online-Kampagne "Cheers to the Gamers" kreiert. Auf der ursprünglichen Plattform "Cheers" basiert auch die neue Sommerkampagne. Die Würth AG in in Arlesheim (BL), Schweizer Tochter der baden-württembergischen Würth-Gruppe, ist neue Hauptsponsorin von Adrian Odermatt. Der Baselbieter Schwinger und der Vertreiber von Montage- und Befestigungsmaterial sind eine dreijährige Partnerschaft eingegangen.