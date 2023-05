Guten Morgen. Im Ranking der Pressefreiheit belegt die Schweiz aktuell Platz zwölf. Das geht aus der heute vorgelegten Rangliste der international tätigen NGO Reporter ohne Grenzen hervor. Sie hat sich um zwei Plätze gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Lage der Journalisten hierzulande ist damit "eher gut". An der Spitze des Rankings stehen Norwegen, Irland und Dänemark, Deutschland belegt Rang 21, Nordkorea bildet das Schlusslicht. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:



Der Automarkt in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bleibt weiter positiv. Im April haben die Menschen 18.149 Fahrzeuge neu immatrikuliert. Das ist ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die ersten vier Monate liegt die Steigerung bei 10,2 Prozent. Welche Marken davon besonders profitieren. Um die Generation Z der um die Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erreichen und auf Jobs.ch und Jobup.ch zu bringen, haben die Myty-Agenturen The House und Hutter Consult eine Video-Reihe "Mach's genau so wie du wotsch." mit Fokus auf Tiktok konzipiert.