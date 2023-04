Guten Morgen, gestern feierte VW in Berlin, Birmingham, Paris, Amsterdam und Stockholm und zeitversetzt auch in Shanghai und New York die Premiere des ID.7. Die obere Mittelklasse-Limousine ist für die Marke ein extrem wichtiges Modell. Oder wie es Imelda Labbé, VW-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, formulierte: "Dieses Modell ist der Passat für die Elektro-Welt." Es ist das zweite Weltauto der Wolfsburger nach dem ID.4 und es wird auch in der Schweiz zu kaufen geben. Die Premiere mit viel Licht- und Zaubereffekten jedenfalls hat Lust auf das Modell gemacht. Starten Sie gut in den Tag.

1. Neue Verpackung, neue Kampagne: So positioniert sich Atinkana als faire und nachhaltige KaffeemarkeAtinkana hat sich auf nachhalti