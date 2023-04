Heute findet in der Stadt Zürich das Sechseläuten statt. Ein Brauch, der Jahr für Jahr Tausende an die Umzugsstrecke und Hunderttausende vor die Fernsehbildschirme lockt. Der Höhepunkt ist die Verbrennung des "Böögs" auf dem Scheiterhaufen auf dem Sechseläutenplatz zwischen Opernhaus und Bellevueplatz. Dazwischen, an der Stadelhoferstrasse, liegt die Werbeagentur Publicis, wo ebenfalls traditionell das grosse Fest der Zünfte mit geladenen Gästen an bester Lage gefeiert wird. Der Umzug ist zu Ende, wenn der Kopf des "Böög" explodiert ist. Beginnen Sie die Woche gut, geruhsam und falls explosiv, dann mit explodierenden KPIs an Ihrer Kampagnen-Front.

Teilen