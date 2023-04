Guten Morgen! Roberto Zanetti, Solothurner Ständerat und Sozialdemokrat, sagte anlässlich der gestern begonnenen Sondersession zur 100-Milliarden-Rettung der Credit Suisse, dass Bankräuber mehr Respekt verdienten, schliesslich trügen sie ein unternehmerisches Risiko, im Gegensatz zu den, Zitat: "Klugscheissern von der Bahnhofstrasse" Wir starten gelassener, aber bestimmt mit einem Beitrag über "Das grosse Zögern".

Künstliche Intelligenz (KI) setzt sich in der Kommunikationsbranche erst langsam durch: 41 Prozent der PR-Profis in der Schweiz und in Deutschland nutzen bisher keine KI - obwohl die Mehrheit sie als Chance für die Profession bewertet. Wenn KI zum Einsatz kommt, dann am häufigsten bei Texterstellung, Themen- und Trendfindung sowie Media-Monitoring. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und PER.