Guten Morgen! Im Bewusstsein der Notwendigkeit, Bedingungen für Stabilität und Wohlergehen sowie friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu schaffen, die auf der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion beruhen, hat die UN-Generalversammlung für heute den 5. internationalen Tag des Gewissens ausgerufen. Es folgen reinen Gewissens die Branchennews.

Die WEMF AG für Werbemedienforschung hat die neusten Daten über die Leserschaft von Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Diese zeigen, dass die "Neue Zürcher Zeitung" 25’000 neue Leserinnen und Leser und die "NZZ am Sonntag" 20’000 neue Leserinnen und Leser im Vergleich zur Vorperiode hinzugewinnen konnten und in der Gesamtschau 228’000 beziehungsweise 325’000 Leserinnen und Leser in der Deutsch- und Westschweiz erreichen.

Kaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT derzeit nicht ein Thema ist. Für viele Experten scheint klar. Die Software wird Schule, Ausbildung, Studium und Arbeitswelt verändern, vielleicht so revolutionär wie die Erfindung des Internets. Doch wie sehen das Schweizer Branchenentscheider? Wir haben sie gefragt. Heute beantwortet Sven Reinecke, Executive Director Institute for Marketing & Customer Insight an der University of St. Gallen die Fragen. Swisscom erreicht den 1. Platz beim CHIP-Mobilfunknetztest 2023. Das Fachmagazin bewertet das Mobilfunknetz von Swisscom zum achten Mal in Folge als das beste Netz der Schweiz. Neben dem Gesamtsieg gewinnt Swisscom auch in allen anderen Kategorien, unter anderem "bestes 5G Netz". All die gewonnenen Tests zeigen: Swisscom ist bereit für beste Netz- und Servicequalität.