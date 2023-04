Guten Morgen! Am 8. Dezember 2005 erklärte die UN-Generalversammlung den 4. April als Internationaler Tag für Minenaufklärung und Unterstützung bei der Minenräumung. Er forderte darin die Staaten auf, mit Unterstützung der Vereinten Nationen und einschlägiger Organisationen weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den Aufbau und die Entwicklung nationaler Minenräumungskapazitäten in Ländern zu fördern, in denen Minen und explosive Kriegsrückstände eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit, Gesundheit und Leben der Zivilbevölkerung oder ein Hindernis für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene. Es folgend die Branchennews.

