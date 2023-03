Guten Morgen! Das schweizerisch-südamerikanische Promi-Duo Roger Federer und Trevor Noah ist für das Tourismusland Schweiz auf den falschen Zug aufgesprungen. Ein Glücksfall! Denn daraus hat sich eine schöne Story entwickelt, in der sich dank gewissenhafter Zugbegleiterin und trotz englischsprachigem Text auch Schweizer Touristinnen und Touristen auf dem richtigen Gleis abgeholt fühlen werden. Die Branchennachrichten von Horizont für die schöne Schweiz folgen hier auf den Gleisen 1 bis 8.

Die TX Group und ihre Tochtergesellschaft, die Goldbach Group, haben am 22. Dezember 2022 die Übernahme von Clear Channel Schweiz angekündigt. Mittlerweile sind alle Vollzugsbestimmungen erfüllt und das Closing erfolgt per 31. März 2023. In diesem Zusammenhang werden auch die restlichen Anteile der Minderheitsaktionären von Neo Advertising übernommen.