Guten Morgen! Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) verzeichnet für das Jahr 2022 Steuereinnahmen von 57,3 Milliarden Franken, eine Milliarde Franken über Vorjahr. Die meisten Steuereinnahmen generiert die direkte Bundessteuer mit 26,5 Milliarden Franken, 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Juristische Personen steuern dazu 13,8 Milliarden Franken bei (plus 7 Prozent), der Ertrag der natürlichen Personen beläuft sich fast unverändert auf 12,8 Milliarden Franken. Es folgen die Branchennews.

Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) lud seine Mitglieder und Gäste am Dienstagnachmittag erneut zum traditionellen Jahresmeeting ins StageOne nach Oerlikon ein. Weit über 300 Werbeauftraggeber, Agentur- und Medienvertreter sind dem Ruf zum Spitzentreffen im Schweizer Werbemarkt gefolgt.

Eine umfassende Befragung der führenden Schweizer Social Influence Agentur Kingfluencers zeigt, dass digitale Touchpoints und Influencer Marketing zu den stärksten Instrumenten für Brands werden, um den Umsatz in der Schweiz zu steigern. Jede:r dritte befragte Schweizer:in liess sich von Social Media oder Influencer:innen inspirieren, was zu einem Kauf führte. Bei der Gen Z und im Lifestyle- und Luxussektor mit fast doppelt so hohem Trend.