Guten Morgen! Gestern wurde André Hefti, CMO von Schweiz Tourismus, zum "Werber des Jahres 2023" gekürt. Hefti ist ein CMO mit einem Gespür für grosse Momente. Mit den Federer-Spots haben er und sein Team von Schweiz Tourismus ein Stück Schweizer Werbegeschichte geschrieben. Mehr zur Wahl in den heutigen News.

Das Siegerteam des YES Media Awards 2023 steht fest! Scentastic aus Aarau konnte mit ihren handlichen und nachhaltigen Duftstiften die Fachjury von Goldbach, ntv, VOX, IMACULIX sowie Young Enterprise Switzerland (YES) überzeugen.

Per 1. Juli wechselt Alexander Terwey (31) von Focus Online zur Blick-Gruppe und wird als Tagesleiter Desk und Foldermanager das Digitalteam verstärken. Terwey ist zurzeit noch als Chef vom Dienst bei Focus Online beim Burda-Verlag in München tätig. Früher war nicht alles besser. Auch technisch lag so einiges im Argen. Dokumente mussten mit der Post verschickt werden. Lieblingssongs wurden durch den Bandsalat vernichtet. Selbst unsere Heizungen waren ineffizient und wurden mit fossilen Brennstoffen betrieben. Dieser Insight war Grundstein der Kampagne für ELCO der Kreativschmiede vom Flughafen.