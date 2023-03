Guten Morgen! 8,8 Milliarden Franken wurden 2021 für armutsbekämpfende bedarfsabhängige Sozialleistungen ausgegeben. 804 966 Personen oder 9,3 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz bezogen mindestens eine solche bedarfsabhängige Sozialleistung. Die Ausgaben für diese Sozialhilfeleistungen nahmen 2021 mit +0,7 Prozent weniger stark zu als im Jahr zuvor (+1,8 Prozent). Es folgen die Branchennews.

Vor mehr als zehn Jahren hat Rolf Suter, zusammen mit Pascal Fröhli, die Mediaagentur Mediakanzlei gegründet. 2021 schlossen sich die Agenturen Mediakanzlei und Mediaplus zusammen. Nun übernehmen zwei langjährige Medienexperten die Leitung der Agentur. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr 28 Prozent der Online-Bestellungen an den Absender zurückgeschickt. Damit liegen die Eidgenossen 14 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt.

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und die riesigen staatlichen Liquiditätsspritzen sorgen für die gewünschte Stabilisierung. Der Preis dafür ist jedoch hoch, schreibt der Konsumentenschutz in seiner Mitteilung. Mit dem Zusammenschluss der beiden Grossbanken entstehe eine noch grössere Bank und damit noch grössere Risiken für die Schweiz bei einer zukünftigen Krise. Der Konsumentenschutz fordert deshalb eine Überarbeitung der Too-big-too-Fail-Regulierung. Die Generation Alpha: Jede:r spricht über sie. Dabei ist sie noch nicht einmal volljährig. Sie wächst in einer anderen Welt auf – komplett digitalisiert und im stetigen Kampf mit dem Klima und fehlenden Ressourcen. Welche Bedeutung das für Marken hat und wie man die jungen Erwachsenen überhaupt noch erreichen kann, erklärt Vincent Nicolai, Geschäftsführer der Digitalagentur Buddybrand, in seinem Gastbeitrag.