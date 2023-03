Die Credit Swiss, wie wir sie kennen und in der Branche als verlässliche Werbeinvestorin und Sponsorin zu schätzen gelernt haben, verschwindet. Nach mehr als 160 Jahren. Was bleibt, ist ein schwarzes Loch, und man fragt sich, welche Gravitationskräfte am Werk sein werden. Ungewöhnlich pointiert ist die Schlagzeile der NZZ zur UBS-Übernahme: "Ein Zombie ist weg, aber ein Monster entsteht". Nichtsdestotrotz, ein guter Start in die Woche.

