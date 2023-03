Guten Morgen! Die Experten des Bundes erwarten für das Jahr 2023 ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum der Schweizer Wirtschaft von lediglich 1,1 Prozent. 2024 soll es dann wieder etwas höher bei 1,5 Prozent liegen. Entspannt hat sich dafür die Energielage, wobei der Teuerungsdruck hoch bleibt. Es folgen die Branchennews.

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland sollen künftig strengere und einheitliche Regelungen in Sachen Transparenz, Gremienkontrolle und regelgerechtes Verhalten gelten. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einigten sich dazu am Donnerstag in Berlin auf einen Entwurf für einen Vierten Medienstaatsvertrag, wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei mitteilte. Die Phrase "pics or it didn’t happen" - auch mit POIDH abgekürzt - steht für den Trend, möglichst viele Einblicke in das eigene Privatleben online zu teilen. Sei es ein gemeinsamer Abend mit Freundinnen und Freunden, ein Ausflug mit der Familie oder der Mittags-Lunch: Alltagsereignisse sind für die meisten Social Media User der häufigste Anlass zum Posten. Dabei wäre oft mehr Reflexion angebracht.