Guten Morgen, die Credit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizerischen Nationalbank leihen. Das hat das kriselnde Institut am Donnerstagmorgen angekündigt. Gestern hatte die SNB zugesagt, der CS „im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung stellen“. Grund: Die Credit Suisse wird für systemrelevant gehalten. Den Kunden ist das egal. Sie laufen der CS in Scharen davon. Im vergangenen Jahr haben sie über 123 Milliarden Franken abgezogen. Gestern fiel der Kurs erstmals unter 1.60 Franken. Die Aktie wurde mehrere Male vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Es bleibt also spannend. Starten Sie gut in den Tag.

