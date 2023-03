Guten Morgen! Heute um 9 startet die gfm-Trendtagung 2023. Wenig überraschend dreht sich dabei praktisch alles um "neue Dinge" wie das Web 3.0 und das Metaverse. Dazu passt die heutige Nachricht auf Position acht. Kadine James ist nämlich CHIEF METAVERSE OFFICER. Ein Titel, der bald Schule machen könnte. Es folgen die Branchennews.

Endlich öffnet das KKL Luzern wieder die Tore für den wichtigsten Marketing-Event der Schweiz. Und es gibt viel zu diskutieren. Zum Beispiel wie Medienprofis mit dem grössten Umbruch seit der Erfindung des Buchdrucks umgehen. Auch sonst lässt der Marketing Tag keine Wünsche offen. Die Teilnehmenden erwartet ein temporeicher Mix aus Innovation, Best Practice und Entertainment. Der Bündner Tourismus rüstet sich für die neue Arbeitswelt: Am graubünden Tourismustag 2023 in Davos diskutierten Persönlichkeiten aus der Branche, wie dem Fachkräftemangel begegnet werden kann und welche Chancen flexible Arbeitsformen eröffnen. Gegen 200 Teilnehmende nutzten den Anlass von Graubünden Ferien zudem zum persönlichen Netzwerken.