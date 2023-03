Guten Morgen! Die Schweizer Werbeszene atmet auf. Das Genfer Stimmvolk hat die Initiative "Zéro Pub" mit 52 Prozent der Stimmen abgelehnt. Bei einer Annahme wären die Plakatwände von den Strassen der Stadt verschwunden. 22'401 waren gegen die Initiative, 20'733 für sie. Ein sehr knappes Ergebnis, das zeigt, dass Werbeverbote nicht völlig chancenlos sind und dass die Gefahr weiterer solcher Initiativen nicht gebannt ist. Es folgen die Branchennachrichten.

Gary Lineker ist der bestbezahlte Moderator der BBC in Großbritannien. Der Ex-Fußballstar wird aber vorerst nicht mehr durch die populäre Sendung "Match of the Day" führen. Der öffentlich-rechtlichen Sender hat den 62-Jährigen aus dem Programm genommen, bis er sich mit der BBC über seine Nutzung sozialer Medien geeinigt habe, teilte der Sender mit. Lineker hatte Anfang der Woche in einem Tweet die Sprache der Regierung mit der in Deutschland in den 30er Jahren verglichen. Die Swiss Music Awards haben ein neues Moderations-Dreamteam verpflichtet. Der Appenzeller Marco Fritsche, der bereits die letztjährige Ausgabe des wichtigsten Schweizer Musikpreises erfolgreich moderierte, und die Baslerin Annina Frey führen gemeinsam am 17. Mai 2023 in der Bossard Arena Zug durch den glamourösen Abend. Der Ticket-Vorverkauf für die grosse Award-Show startet zudem heute um 9:00 Uhr.