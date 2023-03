Guten Morgen! Wie gekommen so zerronnen? Die jüngsten Empfehlungen des BAG zur Corona-Impfung zeigen, wie schnell das Virus, das bis vor kurzem noch Angst und Schrecken verbreitete, langsam aus unserem Wahrnehmungsraum verschwindet und hoffentlich auch nicht mehr dahin zurückkehrt. Die Covid-19-Impfung wird nämlich (nur) noch für bestimmte Personen mit Risikofaktoren empfohlen. Es folgen die letzten vor 9 News der Woche.

Schöffel hat Veränderungen in der Führungsstruktur des Unternehmens beschlossen. Der Schwabmünchner Sportartikler führt die Teams des Digitalgeschäfts und des Marketings ab dem kommenden Monat zusammen. Wer welche Aufgaben übernimmt. Am 6. März 1993 ging der Privatsender RTL Zwei zum ersten Mal on air. In Grünwald gönnt man sich deshalb in diesen Tagen eine kleine Realitätsflucht: Viele Sonderprogrammierungen erinnern an die gute alte Zeit, in der Formate wie „Big Brother“ über 57 Prozent Marktanteil erzielten. Heute sind die Quoten in der jungen Zielgruppe besonders am Vorabend teilweise desolat. Stephan Karrer, CEO von Vermarkter El Cartel Media, ist trotzdem zum Feiern zumute. Das Sportjahr 2022 hat dem ZDF Werbefernsehen einen Rekordumsatz beschert. Ausserdem hat der Aufsichtsrat den Vertrag des langjährigen Geschäftsführers Hans-Joachim Strauch um weitere fünf Jahre bis Ende 2027 verlängert.