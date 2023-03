Guten Morgen, dass der FC Bayern München im Viertelfinals der Champions League steht, hat der deutsche Rekordmeister einem Schweizer zu verdanken. Im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hält Nati-Keeper Yann Sommer seinen Kasten sauber, wird von Superstar Kylian Mbappé über den Haufen gerannt, bringt den Gegner zum Verzweifeln und verschenkt Schweizer Schokolade an seine Mitspieler. Er macht also das, was der FCB seit seinem ersten Tag von ihm erwartet. Dribbeln gehört übrigens nicht dazu, zugegeben ein Lastwagen Schweizer Schokolade, vom dem Sommer nach Spielende sprach, auch nicht. Starten Sie gut in den Tag.

1. Jahresergebnis 2022: TX Group legt beim Umsatz zu und schreibt VerlusteDie unsichere konjunkturelle Lage und die hohen Papierpreise hab