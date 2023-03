Guten Morgen! Die Teuerung verschärft sich nun auch in der Schweiz. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) stieg im Februar 2023 im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Porzent und erreichte den Stand von 105,8 Punkten (Dezember 2020 = 100). Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat betrug die Teuerung +3,4 Prozent. Dies geht aus den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Es folgen die Branchennews.

"From Nose to Tail" und die Reorientierung an klassischen Rezepten und Zutaten ist längst mehr als nur eine kurze Modeerscheinung. Katzenfleisch hält langsam wieder Einzug in die moderne europäische Küche – und YES! Creative Digital Marketing aus Chur ebnet mit ihrem Katzen Kochbuch den Weg für den neuen Trend. Das Ganze ist letztlich eine Spendeaktion. Seit 1986 lernt man hierzulande nicht mehr auf alten Pfannen, sondern mit dem Tiptopf kochen. Nun hat das meistverkaufte Schweizer Kochbuch und Lehrmittel ein frisches Redesign aus der Küche von KOMET erhalten. Und auch das inhaltliche Rezept wurde von der Berner Schulverlag plus AG modernisiert.