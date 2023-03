Good News für Weinfans! 2022 war ein gutes Jahr für den Schweizer Wein. Es wurden 99 Millionen Liter Wein produziert, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um rund 33 Millionen Liter (+63 Prozent) entspricht. Das sind 9 Millionen Liter mehr (+10 Prozent) als im Zehnjahresdurchschnitt. Aufgrund der hohen Temperaturen und des geringen Niederschlags war der Zuckergehalt der Trauben zudem höher als im Schnitt. Es wird folglich ein ausgezeichneter Jahrgang erwartet. Es folgen die Branchennews. Santé!

