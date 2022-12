Preisschock. Energiemangellage. Das war in den vergangenen Wochen immer wieder in der Branche zu hören. Ein Produkt, das hier besonders leidet, ist das Papier. Wir haben uns unter Entscheidern umgehört, was das für die Branche bedeutet. Heute antwortet Alexander Theobald, CEO und COO, Ringier Axel Springer Schweiz und Ringier Schweiz. Über mehr als 850 Verkaufsstellen verfügt die Denner AG aktuell. Im kommenden Jahr sollen zehn bis 15 Filialen hinzukommen, 600 eigene sollen vom Frühjahr an umgebaut werden. Darüber berichtet der Chef der Migros-Tochter, Mario Irminger, in einem Interview mit dem "SonntagsBlick".