Guten Morgen! Am 8. Dezember 2022 hat der Bundesrat in seiner künftigen Zusammensetzung die Aufteilung der sieben Departemente vorgenommen. Demnach wird die neu gewählte Elisabeth Baume-Schneider das Justizdepartement und der ebenfalls neu gewählte Albert Rösti das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation übernehmen. Karin Keller-Sutter wechselt in das Finanzdepartement. Alle anderen Regierungsmitglieder behalten ihre Departemente. Es folgen die Branchennews.