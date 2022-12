Morgen ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen: Jeder siebte heute lebende Mensch - insgesamt mehr als 1 Milliarde - lebt mit irgendeiner Form von Behinderung. Obwohl sie so zahlreich sind, werden Frauen, Männer und Kinder mit Behinderungen in Notsituationen wie der COVID 19-Pandemie immer noch weitestgehend übersehen. Dazu kommt, dass von der einen Milliarde Menschen mit Behinderungen 80 Prozent in Entwicklungsländern leben. Es folgen die Branchennews.