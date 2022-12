Guten Morgen! Morgen, Donnerstag, findet unser nächster Swiss Digtital Talk statt. Branding-Spezialisten teilen ihr Wissen rund um Markenführung in anspruchsvollen Zeiten, wie wir sie aktuell erleben. Ich kann Ihnen das rund 90minütige Webinar wärmstens empfehlen. Die Details auf Newsposition fünf. Starten Sie gut in den Tag.



Kurz nach 15.00 Uhr pfiff Turnierleiter und Gastgeber Martin Schlenker die ersten Spiele der mit Spannung erwarteten Zattoo Töggeli Weltmeisterschaft an. Die Wahl des Austragungsortes, die im Vorfeld zu keinerlei Diskussionen Anlass gegeben hatte, fiel auf die Sportsbar 1930 im Bauch der brandneuen Swiss Live Arena. Das zweite WM-Gruppenspiel der Schweiz erreichte am Montag auf SRF zwei einen Spitzenwert von 1,28 Millionen Zuschauenden aus der Deutschschweiz. Im Durchschnitt waren 987’000 Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 71,2 Prozent entspricht. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte die Partie 669’000 Livestream-Starts.