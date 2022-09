Guten Morgen! Bereits in drei Monaten ist Schluss mit 2022. Zeit für den Bundesrat, seine Ziele für das Jahr 2023 bekannt zu geben. Im Zentrum steht die Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges. Aber auch Wohlstandssicherung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen auf der Liste der Ziele für 2023, das in China als Jahr des Hasen gilt. Was die Bedeutung des Hasen betrifft, so sagt man, dass sie freundlich, friedliebend und sehr diplomatisch sind. Doch trotz aller Zurückhaltung wissen sie genau, was sie wollen. Sie sind hier und wollen die vor 9 Branchennachrichten für die Schweiz lesen. Das freut uns. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!