Eben noch sprach Bundespräsident Ignazio Cassis vor der Uno-Generalversammlung in New York. Gestern eröffnete er in Zürich das 18. Zürcher Fimfestival und sprach: "Die Kinos als moderne Lagerfeuer, die Filme als Mittel der Verständigung über Grenzen hinweg und die Branche als mutiges, kreatives Feld: Diese drei Punkte zeigen meines Erachtens die anhaltende Bedeutung des Filmschaffens gerade auch in anspruchsvollen Zeiten!"