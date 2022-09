Guten Morgen! Jedes Jahr am 21. September wird weltweit der Internationale Tag des Friedens begangen. Die UN-Generalversammlung hat dies zu einem Tag erklärt, der der Stärkung der Ideale des Friedens gewidmet ist, indem 24 Stunden lang Gewaltlosigkeit und Waffenstillstand eingehalten werden. Wunschdenken? In der Tat fällt allein der Glauben an Frieden in diesen Zeiten schwer. Es folgen die Branchennews.