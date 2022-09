Guten Morgen! Die Medien übertreffen einander in ihrem Lob für Roger Federer. Die französische L'Equipe titelt mit Blick nach England: "God save the King". In England in London in der Abtei von Westminster findet heute die Abdankung von Queen Elizabeth II. statt. Es werden eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Bestattung findet im nahe Londons gelegenen Windsor statt. Das Begräbnis sowie die darauf folgende Sargprozession durch London überträgt SRF 1 in einer Sondersendung oder im Livestream auf srf.ch. Hier folgen die Branchennews.