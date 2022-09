Guten Morgen! Mit Roger Federer tritt auch eine Werbeikone zurück. Er wird uns in dieser Rolle aber erhalten bleiben. Verträge mit langjährigen Partnerbrands werden nach Informationen von HORIZONT weitergeführt. HORIZONT-Redakteur Michael Reidel hat die besten Spots von Federer in einem Artikel zusammengefasst. Weiterhin sportliche Ziele verfolgt eine andere Basler Grösse. Welche verriet diese HORIZONT Redaktor Beat Hürlimann im Backstage-Interview am gestrigen Fernsehtag in Zürich. Es folgen die Branchennews, mit einem Anpfiff, einem Karriereende sowie mit weiteren Ereignissen.