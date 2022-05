Guten Morgen! Bei der Abstimmung zum neuen Filmgesetz scheint sich ein Trend fortzusetzen: Während die Vorlage im Parlament mit 156 zu 99 Stimmen deutlich angekommen wurde, zeichnet sich an der Urne beim Stimmvolk gemäss 20 Minuten-/Tamedia-Abstimmungsumfrage ein offenes Rennen ab. Mehr dazu auf Newsposition eins.



Zwei Wochen vor den Abstimmungen vom 15. Mai 2022 ist die Ausgangslage beim neuen Filmgesetz nach wie vor offen. 52 Prozent sagen Ja, 45 Prozent sagen Nein, drei Prozent sind unentschlossen. Die Schweizer Sterneköche Antonio Colaianni, Pascal Steffen und Serge Labrosse engagieren sich gemeinsam mit Too Good To Go gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Im Rahmen einer rund zweiwöchigen Kampagne haben die Sterneköche Zero-Waste-Rezepte kreiert, die problemlos zu Hause nachgekocht werden können.