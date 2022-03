Guten Morgen! Die Schweizer Marketingszene bekommt eine neue Auszeichnung: den "CMO of the year" Award. Mehr dazu auf Newsposition eins. Auf Position zwei folgt die Meldung zum Weggang von "Rundschau"-Moderator Dominik Meier. Der für seine scharfsinnigen Fragen bekannte Journalist geht SRF aber nicht verloren. Meier wechselt intern zum Bundeshaus-Team von Radio SRF. Er wird fortan auch auf Radio SRF 4 News zu hören sein. Ein Radio, das aktuell täglich besonders hintergründig über den Ukraine-Krieg berichtet. Starten Sie gut in den Tag!