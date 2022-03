Guten Morgen. Der schwedische Audio-Streamingdienst Spotify hat seinen erst im Februar eröffneten Standort in Russland geschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa mit Hinweis auf einen Bericht von "Variety", einem US-amerikanischen Branchenblatt der Unterhaltungsindustrie. Die Schliessung sei eine Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Spotify will zudem die staatlichen Nachrichtensender RT und Sputnik News von seiner Plattform verbannen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: