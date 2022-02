Guten Morgen! Begonnen hat die Woche mit Wladimir Putins TV-Ansprache. Was kann man aus wissenschaftlicher Sicht über die Emotionalität von Ansprachen sagen? Basierend auf einer Studie des Bildungsportals Preply mit Hilfe einer KI- Stimm-und Emotionsanalyse, ist die dominanteste Emotion in öffentlichen Reden von Wirtschaftsführerinnen und Wirtschaftsführern 'Wut' mit 40 Prozent, die zweitdominanteste Emotion ist mit 32 Prozent 'Freude'. Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Während die KI 54 Prozent der männlichen Reden als wütend taxierte, dominierte bei den Frauen mit 77 Prozent die Freude. Es folgen die Branchennews.



Im neusten redaktionellen Format des gemeinsamen Social Media-Teams von Swisscom und Jung von Matt LIMMAT treffen Welten aufeinander: Bei «Gen Who» erklären sich un- terschiedliche Generationen Begriffe aus ihrer Zeit und testen damit gleich das Gegen- über. Wie sah das erste Natel aus? Was ist mit "Netflix & Chill" gemeint und was versteht man unter einem "Strassenfeger"? Vier Duos finden es heraus. Metaverse könnte die Spielregeln im Marketing verändern. Schon jetzt ist der Hype um die virtuellen Parallelwelten hoch. Wir haben Branchenpersönlichkeiten in der Schweiz gefragt, was sie von Metaverse halten und wie sie damit umgehen. Die Antworten veröffentlichen wir in loser Folge einer Serie. Heute antwortet Katie Burke, Innovation and Thought Leadership, Accenture Interactive.