Guten Morgen! Heute verlässt 2021 der letzte Swiss vor 9 Newsletter die Schweizer Horizontredaktion. Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns am 3. Januar auf Sie. Am Horizont zeichnen sich viele Veränderungen ab. Mit Horizont bleiben Sie am Ball dafür. Erste Steilvorlagen liefern die heutigen Interviews auf den Newspositionen eins und zwei. Es geht um das Management von Daten und den Umgang mit Menschen. Starten Sie gut in diesen Freitag.